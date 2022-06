Rimini Calcio, depositata in Lega la documentazione per l'iscrizione Il termine ultimo è la giornata di mercoledì. La palla passa alla Covisoc per la verifica

Sport Rimini | 19:20 - 20 Giugno 2022 Il Rimini Football Club rende noto che nella giornata odierna è stato completato, negli uffici della Lega Pro di Firenze, il deposito di tutta documentazione necessaria per l’iscrizione alla Serie C 2022/23. Il termine per le società è la giornata di mercoledì.

Entro venerdì primo luglio la Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi comunicano alle società l'esito della verifica sulla documentazione presentata. Se le due commissioni esprimeranno parere favorevole, la domanda di concessione alla licenza personale è accolta. Se, invece, il parere è contrario da parte di una o delle due commissioni, è ammesso il ricorso entro le ore 19 di mercoledì 6 luglio. Sul ricorso, il parere motivato delle commissioni arriverà entro giovedì 7 luglio al Consiglio Federale che si esprimerà venerdì 8 luglio: se la commissione sarà avversa i club potranno ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

