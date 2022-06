Al Frontemare omaggio ai Pink Floyd con il 'Cine-Concerto'

Eventi

Rimini

| 19:01 - 20 Giugno 2022

Omaggio Pink Floyd.

Per tutti gli amanti dei Pink Floyd al Frontemare lo staff organizza un evento unico e irripetibile. Mercoledì 22 giugno, dalle ore 22.00 (circa), arriva il "Cine-Concerto" dedicato completamente al mito della band londinese.

Sui maxi-schermo del locale passeranno i video originali dei Pink Floyd accompagnati dalla musica live della band RanestRane.

Sarà come vivere una serata "astronomica" sul lato scuro della luna, con concerto e cinema assieme. Per prenotare un posto in prima fila al "Cine-Concerto" dedicato ai Pink Floyd sulla bellissima terrazza di Frontemare basta cliccare sul link: https://bit.ly/prenotazioneFrontemare



