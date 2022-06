Oltre mille piemontesi sulle spiagge riminesi con i treni Rock 

Turismo

20 Giugno 2022

Più di mille piemontesi hanno scelto i nuovi treni Rock per raggiungere nel primo weekend di servizio, quello appena trascorso, la riviera romagnola. Lo rende noto Trenitalia che parla di "debutto positivo per i nuovi collegamenti ferroviari tra il Piemonte le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, con orari di partenza e tempi di viaggio studiati per sfruttare al massimo ogni giorno di vacanza". I treni Rock viaggeranno tutti i fine settimana, fino all'11 settembre, con quattro corse: due il sabato e due la domenica. "La partenza è programmata ogni sabato da Torino Porta Nuova alle ore 6:20, da Asti alle ore 7:01 e da Alessandria alle ore 7:21, con fermate intermedie solo a Voghera, Piacenza e Bologna. L'arrivo è previsto prima dell'ora di pranzo in Riviera, verso mezzogiorno a Pesaro", fanno sapere da Trenitalia. Si riparte dopo le ore 16, con arrivo a Torino alle 21:15. I nuovi servizi nascono dalla collaborazione tra le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte e sono effettuati da Trenitalia per in cooperazione con la Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia.