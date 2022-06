Riccione, tenta di rubare un marsupio in spiaggia e nella fuga perde due pezzi di hashish: minorenne in arresto

Cronaca

Riccione

| 17:46 - 20 Giugno 2022

Controlli in spiaggia dei carabinieri di Riccione.

E’ finito in manette venerdì sera un quindicenne della provincia di Cremona per le ipotesi di reato di rapina impropria e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dietro segnalazione, i carabinieri sono intervenuti verso le 18 sul lungomare Costituzione, all’altezza dei bagni 104: qui il ragazzo era stato bloccato dai bagnanti a seguito del furto di un marsupio. Inoltre, nel tentativo di divincolarsi, il giovane ha morso al braccio un turista ventenne che lo stava trattenendo.



All’arrivo dei militari dell’Arma, il giovane non ha placato la sua ira, ma ha tentato più volte di divincolarsi, lasciando cadere dalle tasche due pezzi di hashish, dal peso complessivo di 65 grammi circa, subito recuperati e sottoposti a sequestro.

Quindi il ragazzo è stato condotto in caserma e a seguito dell’arresto, su disposizione della competente Procura per i minorenni di Bologna, è stato accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza per minori.



Nel frattempo, le indagini dei carabinieri si concentrano sull’identificazione dei componenti del gruppo di coetanei dell’arrestato che, a quanto pare, erano giunti da poco in Riviera. Infatti, sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza degli scali della Stazione Ferroviaria e del TRC per dare un volto e un nome a tutti i componenti e verificare eventuali responsabilità di altri ragazzi sull’accaduto.