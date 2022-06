Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi da sballo contro il Nuovo Altofoglia (8-1)

Sport

Gabicce Mare

| 17:06 - 20 Giugno 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Netta affermazione della squadra Allievi nel penultimo turno della stagione.



ALLIEVI

Gabicce Gradara – Nuovo Altofoglia 8-1



Gabicce Gradara a valanga sul Nuovo Altofoglia con sette degli otto gol realizzati nel secondo tempo. Vittoria che la squadra dedica al portiere Gabriel Nobile che in settimana è rimasto coinvolto in un grave incidente che lo vedrà assente dal campo da gioco per un lungo periodo.

I ragazzi di mister Magi partono subito forte e si rendono pericolosi dopo pochi minuti con Simoncelli e Fuzzi. Ma è l'Altofoglia che passa in vantaggio all'8’, dopo un fallo da rigore provocato da Franca: realizza Feduzi: 1-0. La squadra locale sfiora il pareggio al 18' con un diagonale di Fuzzi. Il pari arriva al 28': Petese serve in profondità Gaggi che è bravo a smarcare il difensore e con un tiro calibrato infila il portiere avversario Baldaccioni (1-1). Poco dopo l'Altofoglia prova a riportarsi in vantaggio con Paci che manda la palla a fil di palo. Prima dello scadere, punizione di Simoncelli ma Baldaccioni devia in angolo.

Il secondo tempo vede solo una squadra in campo. Passano due minuti e il Gabicce Gradara passa in vantaggio con Simoncelli ben servito da Magi (2-1). Al 54' Fuzzi viene falciato in area di rigore: dal dischetto Simoncelli calcia fuori. La terza marcatura non tarda ad arrivare: al 58' gol di capitan Semprini lesto spingere in rete una corta respinta del portiere: 3-1. Due minuti e il Gabicce Gradara rifila la quarta rete su punizione ben calciata da Gaggi (4-1). All'80' lo scatenato Gaggi ruba palla a metà campo e davanti al portiere non sbaglia (5-1) Dopo tre minuti è Simoncelli che va in gol su assist di Gaggi: (6-1). All'85 il 7-1 di Battistelli imbeccato da Simoncelli. Prima del fischio finale c’è ancora tempo di vedere il gol di testa di Gaggi che realizza il poker personale: 8-1.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, domenica alle ore 11 contro l'USAV Pesaro.



GABICCE GRADARA: Francolini, Magi (26' s.t. Bacchini), Della Chiara, Franca(1' s.t. Moutatahhir), Morini, Petese (1' s.t. Mancini), Simoncelli , Semprini, Gaggi , Finotti, Fuzzi (25' s.t. Battistelli).