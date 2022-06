Furti in abitazioni e negozi a San Marino: arrestato 35enne riminese

Cronaca

Repubblica San Marino

| 16:49 - 20 Giugno 2022

Foto di repertorio.

La sua auto era da tempo sotto controllo, gli uomini della Gendarmeria, a seguito di furti avvenuti negli ultimi tempi in alcune attività e abitazioni a Serravalle, lo hanno intercettato sabato, verso le 12 e 30. Si tratta di un 35enne, residente nella provincia di Rimini e pluripregiudicato che, una volta fermato, assieme agli altri occupanti dell’auto, un 38enne e la compagna 39enne, è stato portato negli Uffici della Brigata Gendarmeria di Serravalle, anche a seguito di accertamenti e riscontri investigativi. E’ stato interrogato con le garanzie di Legge, posto in stato di fermo e tradotto in Carcere ai Cappuccini di San Marino – Città.

L’uomo ha ammesso di aver commesso vari furti in Repubblica, fra cui due nel Castello di Faetano, e di aver utilizzato indebitamente delle carte bancomat rubate.

I due accompagnatori sono stati denunciati in concorso con il fermato per utilizzo indebito di carte di credito. Sono in corso sui tre ulteriori accertamenti al fine di determinare eventuali altri illeciti a loro carico.