Marina Centro violenta: ennesima rissa in viale Vespucci, spunta un bastone

Cronaca

Rimini

| 16:11 - 20 Giugno 2022

Rissa a Marina Centro sabato sera. Tutto è accaduto tra alcuni frequentatori di un locale in viale Vespucci. A quell’ora il “passeggio” era al culmine, tra famiglie, comitive, turisti e anche bambini. Ma i due protagonisti si sono affrontati comunque, prima proferendosi offese e minacce poi sono arrivati alle mani. Il più esagitato pare che fosse un nordafricano armato di bastone. Il tutto in uno scenario di passanti impauriti e cittadini esasperati. “Ed è solo l’ennesimo episodio di una situazione che sta degenerando”, questo è il commento a margine del video che ha iniziato a girare sui social e che immortala il violento diverbio. A nulla è valso l’intervento della security che ha cercato di placare gli animi dei due facinorosi. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Forze dell’Ordine.