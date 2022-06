Calcio Eccellenza, il Diegaro ingaggia l'attaccante Rivolino Gavoci

Sport

Cesena

| 15:52 - 20 Giugno 2022

Rivolino Gavoci.

Il Diegaro - club di Eccellenza - annuncia l'ingaggio della punta Rivolino Gavoci, L'attaccante, classe 1991 (1,86 di altezza) ha giocato in serie C2 nel Santarcangelo, in D nel Romagna Centro, Imolese, Mezzolara, San Marino, Delta Porto Tolle. Nell'ultima stagione al Granamica (Eccellenza). Le sue migliori stagioni sono state al Romagna Centro (40 reti in due stagioni) in serie D.

"Lo inseguivano da tempo e lo abbiamo voluto fortemente per metterlo al centro del nostro progetto di gioco d’attacco" dice il direttore generale Stefano Scarpellini. Gavoci ribadisce : “Era mio piacere tornare nel Cesenate dove ho sempre fatto bene e dove voglio aprire un ciclo col Diegaro dove trovo giocatori forti che già conosco che mi volevano con loro e una società seria e organizzata che crede nella mia persona e nel mio gioco". Il presidente amaducci benedice l’operazione : “Sono contento - dice - il ragazzo è ottimo e le doti del giocatore fanno al caso nostro e non si discutono. Faremo bene assieme".