Siccità: scatta in Regione lo stato di emergenza

Attualità

Emilia Romagna

| 15:35 - 20 Giugno 2022

L'Emilia-Romagna in stato d'emergenza regionale per la siccità.

Già domani l'Emilia-Romagna sarà in stato d'emergenza regionale per la siccità. Lo ha annunciato l'assessora regionale all'ambiente e protezione civile Irene Priolo, dopo l'esito della riunione tecnica di questa mattina dell'Osservatorio del distretto del Po, che ha fatto scattare l'allerta rossa per siccità gravissima. "Domani abbiamo in programma la cabina di regia regionale e in quel contesto verranno definite le azioni principali - sottolinea Priolo - comunque, già domani a valle della riunione, ci avvieremo allo stato d'emergenza regionale in previsione dello stato d'emergenza nazionale, si procede per gradi". Si tratterebbe quindi di un passaggio tecnico necessario per attivare la pratica dello stato d'emergenza nazionale al quale gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna stanno lavorando già dallo scorso sabato. Al vertice in agenda sulla crisi idrica convocato dalla Regione parteciperanno Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti), Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari), Consorzio Canale emiliano-romagnolo e la stessa Autorità di distretto del Po.