Rinascita Rimini Basket in A2: il plauso del sindaco Sadegholvaad e dell’assessore Maresi

| 15:31 - 20 Giugno 2022

Rinascita Rimini Basket in A2 le dichiarazioni dell'amministrazione.



Il Basket riminese è in festa: RivieraBanca non sbaglia il secondo match point e conquista la serie A2. Un ritorno dopo 11 anni. In gara4 al Flaminio ha battuto la Liofilchem Roseto per 71-53 (17-6, 34-21, 57-39 i parziali). Una vittoria che inorgoglisce tutti, in primis l’Amministrazione che plaude a chi ha lavorato e ottenuto questo importante risultato.



"La promozione in A2 del Rinascita Rimini Basket rimarrà nella storia e nel cuore della città e della pallacanestro riminese”. Così affermano in una nota congiunta il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore allo sport Moreno Maresi per la promozione in A2 del Rinascita Rimini Basket.



“Una vittoria straordinaria, che corona un campionato giocato in maniera magistrale e che, soprattutto, realizza un sogno cominciato nel 2018, quando alcune forze della città hanno deciso di puntare e investire sul rilancio della tradizione del basket cittadino. Una realtà, quella dell'RBR, che è nata dal basso, grazie a chi ci ha creduto e ai suoi atleti, riuscendo a crescere passo dopo passo, partita dopo partita, e affrontando le diverse sfide sempre a testa alta, con grinta.



Con la vittoria di ieri al Flaminio abbiamo toccato con mano un successo grandioso, che ha saputo emozionare l’intero palazzetto e la città tutta, come dimostra il clima di festa che si è creato, anche fuori dal campo. La prova più bella di quel senso di comunità che poche cose, e lo sport è una di questa, sanno creare.



Basti pensare anche all’ondata di entusiasmo che si è sviluppata intorno alla cavalcata in C del Rimini Calcio o per i podi in MotoGP del giovane pilota Enea Bastianini: tutti eventi che sanno sempre coinvolgere e non lasciare indifferente la città, e che sono la testimonianza di un territorio vivo e frizzante dal punto di vista sportivo, con tante potenzialità.



Come Comune di Rimini dobbiamo ripartire da proprio da questi bei traguardi per investire con ancora maggiore convinzione sulle nostre atlete e sui nostri atleti, facendo dell’attività sportiva un ambito prioritario dell’agenda del governo locale, a partire da una valorizzazione dell’impiantistica e del patrimonio di società e associazioni, sia attinenti all’agonismo che al dilettantismo, presenti a livello locale" conclude la nota.