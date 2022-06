Scommettisport per Professionisti: Quali sono i Bookmaker più adatti?

Attualità

20 Giugno 2022

Esistono bookmaker che si concentrano esclusivamente su scommettitori professionisti? Purtroppo no. Tuttavia, alcuni sono più adatti di altri quando si tratta di scommettisport.



Nella seguente guida, abbiamo selezionato le caratteristiche vitali che ogni bookmaker affidabile dovrebbe avere per poter soddisfare gli scommettitori professionisti.

Caratteristiche Che Ogni Sports Book Dovrebbe Avere



Parliamo ora degli aspetti principali su cui è necessario concentrarsi quando si sceglie un bookmaker.

Un numero considerevole di sport



Poche cose sono importanti quanto il numero di sport offerti dal bookmaker. Mentre gli scommettitori amatoriali si concentrano principalmente sui principali mercati di scommesse, gli scommettitori esperti sono molto più esigenti e di solito scelgono tra una varietà di mercati di scommesse.



Ad esempio, alcuni di loro trovano particolarmente attraenti le scommesse con handicap, grazie all'abbondante numero di opzioni disponibili e alle quote elevate.



Gli scommettitori fanno spesso anche la scommessa "Draw no", che in pratica converte il mercato a 3 in una versione a 2 senza rischi.



Gli allibratori di valore dovrebbero avere almeno 100 opzioni di scommessa per ogni evento quando si tratta dei maggiori campionati di calcio.

Le migliori quote di scommessa



Un altro elemento imprescindibile per gli scommettitori professionisti sono le quote favorevoli. Solo se il bookmaker offre quote interessanti per tutti gli sport presentati sarà interessante per gli scommettitori sportivi professionisti.



Di norma, le migliori scommettisport offrono un rapporto di vincita di circa il 96-98%. Se questa percentuale è inferiore al 95%, è meglio cercare un altro sito di scommesse.

Limiti di puntata elevati



Se l'allibratore non offre limiti di scommessa elevati, non c'è alcuna possibilità che attiri i giocatori di alto livello.

A nessun professionista piace essere limitato.



I migliori bookmaker di solito elencano i limiti di scommessa e tutte le regole relative alle scommettisport nei loro termini e condizioni.

Altrettanto importanti sono i limiti individuali, che sono ancora fissati da alcuni bookmaker. Non è raro che un bookmaker limiti il conto scommesse di un cliente che ha sempre vinto molto.



Questi giocatori sono quindi soggetti a restrizioni personali sulle scommesse. Dal nostro punto di vista, le scommettisport con un approccio di questo tipo non andranno da nessuna parte.

Prelievi veloci



Altrettanto importante è l'elaborazione dei pagamenti. Per i giocatori esperti e per tutti gli scommettitori in generale, i pagamenti sono un fattore cruciale.



Gli allibratori dovrebbero elaborare le richieste di prelievo quasi istantaneamente. Non dovrebbero essere necessarie più di 24 ore per ricevere il denaro. Inoltre, assicuratevi che non ci siano limiti al prelievo di denaro.

La sicurezza



Naturalmente, il sito di scommesse deve essere sicuro e avere una licenza, preferibilmente rilasciata dalle autorità di regolamentazione di Malta o Gibilterra.



È inoltre consigliabile che l'allibratore sia iscritto a organizzazioni internazionali di bookmaker come l'ESSA o l'EGBA e che abbia il sigillo di approvazione di organizzazioni indipendenti.



Un bookmaker professionale dovrebbe anche avere una sezione speciale dedicata al tema della dipendenza dal gioco d'azzardo.



C'è una grande differenza tra uno scommettitore professionista che scommette molto ma consapevolmente e un utente a rischio di dipendenza dal gioco che non riesce a controllarsi.

Bonus speciali per i giocatori fedeli



Chi è con l'allibratore da un po' di tempo merita naturalmente una ricompensa per la sua fedeltà.



I migliori bookmaker se ne rendono conto e offrono scommesse gratis e bonus di ricarica ai loro utenti. Se poi gli scommettitori accettano queste offerte è una questione completamente diversa.



Alcune scommettisport hanno anche un programma VIP. Di solito, tutti i clienti possono entrarne a far parte a patto che effettuino qualche scommessa sportiva di tanto in tanto.



Ogni scommessa sul sito web aumenta i punti fedeltà che possono essere poi scambiati con denaro reale o con bonus come le scommesse gratis.