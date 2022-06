Rimini, risalgono i contagi Covid: tornano le code per i tamponi

Attualità

Rimini

| 12:34 - 20 Giugno 2022

Le file al drive through all'ospedale "Infermi".

Impennata di positivi al Covid in tutta la provincia di Rimini. Oltre 320 persone in più contagiate solo nella giornata di sabato, e oggi (20 giugno) sono tornate le file al drive through all'ospedale "Infermi" dove si effettuano i tamponi. E'salito anche il numero dei pazienti ricoverati in Tearapia intensiva sono arrivati a 4, quindi 1 in più rispetto all’ultimo bollettino. E ancora: l’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,3 anni. Una situazione che dunque desta preoccupazione e che induce a non abbassare la guardia.