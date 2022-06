Foto: i sindaci della costa riminese salutano il ritorno dell’estate

Turismo

Rimini

| 12:25 - 20 Giugno 2022

I Sindaci in spiaggia.

Una foto in riva al mare per dare il bentornato alla stagione estiva. A darsi appuntamento sulla spiaggia Daniela Angelini, sindaca di Riccione, Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.



Con le immagini anche un messaggio dei cinque primi cittadini che salutano l’avvio dell’estate invitando residenti e turisti ad unirsi a loro nel dare il bentornato alla bella stagione.

Tutti la amiamo. Anche chi dice di non farlo.. E l’abbiamo attesa mille volte di più negli ultimi due anni,. Poi improvvisamente arriva. E con lei la felicità, l’allegria, il divertimento, il sentimento, l’amicizia, le emozioni. E i ricordi, quelli che verranno e quelli che abbiamo già vissuto e non dimentichiamo più.. Qui ci sono i luoghi che hanno uno spazio particolare nel cuore di milioni di italiani e di milioni di cittadini d’Europa e del mondo. Qui c’è il sogno della vacanza più bella e spensierata, quella in cui il valore più grande è la voglia di stare insieme. In spiaggia come nei centri storici, al mare come in collina, nelle migliaia di locali, nelle centinaia di eventi.Le spiagge della Dolce Vita, i luoghi del sogno, i posti del cuore la salutano oggi, 20 Giugno 2022, con un urlo di gioia: bentornata!