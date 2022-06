Festa della Musica Europea, anche Santarcangelo celebra la ricorrenza

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:03 - 20 Giugno 2022

Diego Sapignoli.

Martedì 21 giugno anche Santarcangelo celebra la Festa della musica europea, dedicata quest’anno all’ex presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, recentemente scomparso. Per l’Italia si tratta della 28^ edizione della manifestazione, avviata nel 1994, che nel 2022 coinvolgerà 781 città con più di 12mila tra solisti e gruppi, per un totale di oltre 36mila artisti coinvolti.



Nell’occasione, proprio domani (martedì 21 giugno) alle ore 21 lo Sferisterio ospiterà il concerto “L’ora del funambolo”, con protagonisti Elisa Ridolfi (voce e percussioni), Riccardo Bertozzini (chitarra classica), Gianni Perinelli (sax e percussioni), Andrea Alessi (contrabbasso) e Diego Sapignoli (batteria e percussioni). L’ingresso all’evento è libero senza necessità di prenotazione.



Che siano le corde di un contrabbasso, quelle di una chitarra, quelle vocali, che siano le righe del pentagramma o le linee del destino, “L’ora del funambolo” è un progetto musicale che nasce dal desiderio di camminare tutti sullo stesso sottile filo invisibile, emotivo e sonoro, capace di legare musicisti e ascoltatori in una trama collettiva, in una rete di splendide melodie conosciute o misteriose.



“L’ora del funambolo” racconta l'approccio all’esperienza musicale condivisa dai “funambolici" musicisti che la portano in scena e racconta una figura, il funambolo appunto, capace di evocare le vite di tutti noi, precarie, delicate, segnate ma con lo sguardo avanti, capace di continuare a mettere un passo, e poi un altro e un altro ancora, solcando una danza irrinunciabile, quella della bellezza, della poesia della vita.



Sempre martedì 21 giugno, inoltre, ci sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire una delle dimore d’arte più affascinanti della città: dalle ore 17 alle 20, infatti, l’associazione Giulio Turci aprirà le porte della casa studio del pittore santarcangiolese in via Don Minzoni 49, inserita nel patrimonio di Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. In occasione del Solstizio d'estate, i visitatori saranno accolti con un approfondimento dedicato allo sguardo poetico di Giulio Turci sul mare, tra colori e ombre dei suoi paesaggi marini: per partecipare è gradita la prenotazione al numero 339/5779902.