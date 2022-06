Rimini, tra musica e ballo una serata solidale per l'acquisto di un defibrillatore

Eventi

Rimini

| 12:00 - 20 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Domenica 26 giugno, il grande evento spettacolo “Un Sì per la vita” sarà dedicato a “Con il cuore per il cuore” un progetto che segna una tappa molto importante di questo quinquennio.

Domenica 26 giugno alle 21, alle Corte degli Agostiniani (via Cairoli 40 a Rimini) si apre il sipario su “Un si per la Vita” un meraviglioso spettacolo di musica e danza a favore del progetto “Con il cuore per il cuore”. Uno spettacolo solidale per la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato a una scuola primaria della Provincia di Rimini.

Si esibiranno: la band dei medici cardiologi “Doors To Baloon”, il duo “Gea and Guitar” Gea Rambelli voce e Alessio Piro alla chitarra. Danzeranno gli allievi delle scuole Dance Studio, On Stage, Progetto Danza, Irene Corrado. Conduce la serata Checco Tonti.







L’ingresso è a offerta libera.







Lo scorso anno - La donazione del Defibrillatore alla Piazza dei Sogni di Rimini, (25 agosto 2021) ha segnato per l’ Associazione il primo passo, per la partenza del progetto “Con il Cuore per il Cuore” rivolto alla salute e prevenzione in ambito cardiologico.



Come affermato dagli stessi cardiologi, uno degli interventi più efficaci in caso di malore improvviso, è quello dell'utilizzo tempestivo del Defibrillatore. L’idea di questo progetto è nata dall’incontro “casuale” con il dottor Andrea Santarelli dell’Associazione Heart and Music for Life, che ha coinvolto l’Associazione in quella che è una campagna di sensibilizzazione e dotazione di strumenti idonei al soccorso tempestivo in caso di malori improvvisi.



Oggi “Con le Ali di Chiara” e la collaborazione dei medici dell’Associazione, l’obiettivo è di dotare alcuni punti strategici della città, scuole e altre location di defibrillatori. La donazione non vuole essere la semplice fornitura di un Dea, ma attraverso questo gesto, seppur piccolo, svolgere un'azione di sensibilizzazione alla cittadinanza per prendere sempre più consapevolezza dell'importanza di questo strumento e di agevolarne l'utilizzo in caso di necessità.



Inoltre con la collaborazione di Heart and Music for Life, si vorrebbero creare occasioni per istruire il personale al suo utilizzo.



Appuntamento domenica 26 giugno alle 21 alla Corte degli Agostiniani.