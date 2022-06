Misano Adriatico, dopo la bonifica un nuovo parco a Belvedere

Attualità

Misano Adriatico

| 11:05 - 20 Giugno 2022

L'area interessata dai lavori.

Prosegue l'impegno, da parte del Comune di Misano Adriatico, per rendere fruibili ai cittadini le aree verdi non ancora utilizzate.



Si è completata in questi giorni la bonifica di un'area pubblica, nella frazione Belvedere, che tornerà ad essere parco pubblico.



"Un'area – spiega l'assessore all'ambiente Nicola Schivardi – che era stata occupata abusivamente e che ora potrà tornare a disposizione della cittadinanza. Provvederemo ad attrezzarla con panchine ed illuminazione, per renderla confortevole e sicura. Nel frattempo, continueremo a mantenere alta l'attenzione per impedire fenomeni di questo tipo". Nei prossimi mesi sono in programma analoghi interventi.