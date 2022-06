Nuoto, Garden Rimini torna dalle regionali con quattro medaglie d'oro

Sport

Rimini

| 10:50 - 20 Giugno 2022

Davide Spinelli.

Grandi prestazioni per gli Open Water del Garden ai Campionati Regionali di Nuoto in acque libere che si sono svolti a Riccione il 19 giugno.

Tra i master hanno conquistato il titolo Eleonora Tagliaventi M40 (con Monica Battelli terza) e Matteo Proietti M35 nel miglio (Manuel Gattei 3° negli M30).

Titolo anche per Alessio Spelonchi M30 sui 5000 con Danilo Veschi ottimo 3° sempre sui 5000 negli M45.

Ai piedi del podio Andrea Cappelletti 4° negli M45 con Gianluca Marucci 6° e Marco Sarti 7°.



Tra gli agonisti Davide Spinelli ha messo tutti in riga nel miglio facendo vedere la sua abitudine alle gare in mare.



Terza piazza invece per Andrea Battelli sulla distanza dei 5 km ragazzi con Cristian Piccininni 5°, Lorenzo Leonardi 10° e Lorenzo Tomassini 12°