Raccolta rifiuti in mare, dopo il Seabin arriva a Rimini il Trash Collec’Thor

Attualità

Rimini

| 10:40 - 20 Giugno 2022

Trash Collec’Thor in azione.

Findus dopo l’adozione nel 2021 di tre Seabin (cestini “mangia rifiuti”) nei porti di Marina di Ravenna, Cattolica e Cesenatico, inaugura al Marina Blu di Rimini un Trash Collec’Thor, un grande cestino mangia-plastica con una capienza fino a 100 kg, prendendo parte per il secondo anno consecutivo alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque” promossa da Coop in collaborazione con LifeGate PlasticLess.



Il Trash Collec’Thor è un grande dispositivo mangia-plastica che contiene nel proprio nome il dio del tuono, in grado di catturare diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi, ma anche idrocarburi e microplastiche dai 3 mm di diametro in su. Attivo 7 giorni su 7, funziona grazie a una robusta pompa industriale e quello inaugurato a Rimini è uno tra i primi esemplari in Italia dopo il lancio dello scorso 24 marzo in concomitanza con la Francia, Grecia, Canada e Usa.







Mettere in campo azioni concrete per la lotta all’inquinamento dei mari, come l’installazione di innovativi dispositivi nelle acque, è uno dei pilastri al centro di “Fish For Good per il futuro degli Oceani”, il nuovo manifesto di Findus che riassume l’impegno dell’azienda nel proteggere e preservare il presente e il futuro degli oceani e dei mari, attraverso progetti e proposte tangibili.



I Seabin in funzione a Ravenna, Cattolica e Cesenatico: in meno di un anno raccolti oltre 1700 kg di rifiuti



Lo scorso anno Findus si è resa protagonista di una speciale operazione di ‘adozione’ – permettendo il funzionamento e la manutenzione - di 10 Seabin in 10 diverse località lungo le coste italiane, prendendo parte alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque”, promossa da Coop in collaborazione con LifeGate.



Grazie a questi piccoli dispositivi, in meno di un anno sono stati raccolti in totale 6.974 kg di rifiuti galleggianti pari al peso di oltre 464.940 bottiglie da 0,5L.



Soltanto i Seabin installati nei porti di Ravenna, Cesenatico e Cattolica hanno raccolto oltre 1.700 kg di rifiuti.



I rifiuti raccolti sono composti da:



70% rifiuti da materiali dannosi per l’ambiente come plastiche, microplastiche, materiali metallici (latte, lattine), mozziconi di sigarette e materiali assorbenti igienici;

20% di massa organica umida contaminata (legno, foglie, rami, pezzi di legno e alghe) rispetto alla quale è stato possibile notare diversi frammenti di plastica e polistirolo rimasti intrappolati, soprattutto nel materiale algale;

10% di massa organica umida non contaminata.







Ma come funziona un Seabin? È in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti galleggianti al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm, invisibili all’occhio umano. Il Seabin può inoltre catturare molti rifiuti comuni che finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta, purtroppo anch’essi molto presenti nelle acque. Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del cestino, i detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo. I rifiuti vengono catturati nel filtro, che può contenere fino a un massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare; quando il filtro è pieno, viene svuotato e pulito. Può funzionare 24 ore al giorno e quindi è in grado di rimuovere molta più spazzatura di una persona dotata di una rete per la raccolta. Il dispositivo risulta straordinariamente efficace in aree come i porti, darsene e anse fluviali poiché sono naturali “punti di accumulo” in cui convergono la maggior parte dei rifiuti in mare.