Coppia rapinata a Riccione: banditi in fuga con Rolex da 20mila euro

Cronaca

Riccione

| 08:06 - 20 Giugno 2022

Strattonano il braccio di un turista fino a strappargli il Rolex milionario dal polso. Sabato sera una coppia di bolognesi in vacanza a Riccione, è stata avvicinata da uno scooter. E' successo nei pressi di viale Ceccarini. Una delle due persone a bordo è scesa avvicinandosi all'uomo con il Rolex al polso. Ha iniziato a strattonare il braccio per tentare di rubare il prezioso orologio. La compagna dell'uomo ha cercato di difenderlo finendo a terra. Una volta preso il Rolex del valore di quasi 20 mila euro, i malviventi sono scappati via facendo perdere le loro tracce. La coppia ha sporto denuncia ai Carabinieri che stanno conducendo le indagini anche visionando le telecamere di sorveglianza presenti in zona.