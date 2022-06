Basket B, RivieraBanca è in A2! Battuta Roseto 71-53

Sport

Rimini

| 20:54 - 19 Giugno 2022





RivieraBanca non sbaglia il secondo match point e conquista la serie A2: un ritorno dopo 11 anni. In gara4 al Flaminio ha battuto la Liofilchem Roseto per 71-53 (17-6, 34-21, 57-39 i parziali).



La squadra di Ferrari ha condotto sempre il match anche con 14 punti di vantaggio (20-6) già nel secondo quarto mantenendo comunque almeno sempre il +10 sugli avversari con Rivali ispirato. All'intervallo si va sul 34-21 per i biancorossi: Tassinari 7, Scarponi 2, Rivali 6, Arrigoni 2, Bedetti 9, Fabiani 2, Masciadri 6.



Rimini ha tirato con il 53,8% da due (7/13), il 33,3% da tre (5/15) e l’83,3% dalla lunetta (5/6). Per Roseto 25% da due (3/12), 28,6% dall’arco (4/14) e 75% ai liberi (3/4). Rimbalzi 15-19.





Nella ripresa il dominio di Rimini si fa netto: + 20 con una bomba di Saccaggi (43-23 a 8' 15”) e il matc diventa pura accademia. Alla fine esplode la gioia. i tifosi invadono il parquet in un tripudio di bandiere biancorosse, sulle note di We are che Champions i giocatori cantano e stappano bottiglie di champagne. Un momento atteso per tanti, lunghi anni. Il progetto RBR è partito a luglio 2018, dopo quattro stagioni Rimini è in A2. meglio non sarebbe potuta andare.





Il tabellino



RivieraBanca Basket Rimini - Liofilchem Roseto 71-53



RivieraBanca Basket Rimini: Francesco Bedetti 15 (0/0, 4/9), Andrea Tassinari 14 (4/5, 2/5), Stefano Masciadri 12 (0/3, 3/3), Andrea Saccaggi 9 (0/0, 1/8), Marco Arrigoni 6 (3/5, 0/0), Eugenio Rivali 6 (3/3, 0/2), Alessandro Scarponi 5 (1/2, 1/1), Luca Fabiani 4 (1/2, 0/0), Tommaso Rinaldi 0 (0/2, 0/2), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/1), Domenico D'Argenzio 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 27 3 + 24 (Marco Arrigoni 8) - Assist: 12 (Andrea Tassinari, Eugenio Rivali 3)



Liofilchem Roseto: Valerio Amoroso 16 (4/6, 2/7), Alfonso Zampogna 11 (3/4, 1/4), Andrea Pastore 7 (1/2, 1/4), Nicola Mei 6 (0/0, 2/8), Antonio Ruggiero 6 (0/3, 2/2), Aleksa Nikolic 5 (2/5, 0/0), Alberto Serafini 2 (1/2, 0/1), Edoardo Di emidio 0 (0/3, 0/2), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/1), Riccardo Bassi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 37 12 + 25 (Valerio Amoroso 12) - Assist: 11 (Valerio Amoroso 4).



PARZIALI: 17-6, 17-15, 23-18, 14-14