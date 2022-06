Riccione. Dopo Fabio De Luigi per "E noi come stronzi rimanemmo a guardare", gran finale al Cinepalace

Attualità

Riccione

| 16:55 - 19 Giugno 2022

Foto Ballante.

Lunedì scorso (13 giugno), in uno degli ultimi appuntamenti di Cinema d'Autore del Cinepalace di Riccione, Massimiliano Giometti è riuscito a portare come ospite l'attore e regista romagnolo Fabio De Luigi. Dopo una breve conferenza stampa e un bagno di folla per autografi e selfie, De Luigi si è spostato in sala, dove veniva proiettato il film nel quale ha il ruolo di protagonista, intitolato "E noi come stronzi rimanemmo a guardare". Il titolo del film, ha spiegato De Luigi, è un'intuizione del regista siciliano Pif (Pierfrancesco Diliberto), che l'ha estrapolato da una frase del grande Camilleri.





SUPER OSPITI PER UN GRAN FINALE



Si conclude Giovedì 23 giugno la lunga rassegna di cinema d'autore proposta da Giometti cinema nel Cinepalace di Riccione; dal mese di ottobre ogni settimana il pubblico cinefilo ha potuto godere di serate socializzanti e di qualità, con selezioni filmiche provenienti da Festival e pluripremiate. Un lungo calendario che ha riportato le persone nelle sale dopo i mesi di chiusura e limitazioni, ligi alle regole e alle disposizioni, pur di ritrovare il piacere incomparabile della visione collettiva sul grande schermo. Un pubblico sempre più numeroso, che ha ricompensato l'impegno e la determinazione profusi dalla famiglia Giometti nel difendere la programmazione d'autore, arricchita dal momento di accoglienza con l'aperitivo e dai tanti ospiti che hanno supportato le proiezioni.



E per il gran finale arrivano con la deliziosa commedia romantica Settembre la regista Giulia Steigerwalt e il produttore Matteo Rovere, un'opera prima dolce e delicata che suscita sorrisi e lacrime, un bellissimo film in cui si incrociano diversi piani narrativi e diversi personaggi verso i quali si prova uno straordinario sentimento di affetto. Settembre è il mese del risveglio e la regista scorre sui personaggi raccontando in maniera pura e vera il bisogno di tutti di cercare qualcosa con cui condividere e spartire una carezza, un bacio, un segreto, addirittura una preghiera.





La serata di giovedi 23 settembre inizia alle ore 20,30 con l'aperitivo romagnolo di piadina salumi e formaggio gourmet offerti da MèNSA.



Alle ore 21 incontro in sala con Giulia Steigerwalt e Matteo Rovere, a seguire proiezione del film.



Ingresso 6 comprensivo di aperitivo



www.giometticinema.com



Cinepalace Riccione via Virgilio 15- tel 0541 605176











Ph. Amato Ballante