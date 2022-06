Attualità

Rimini

| 15:22 - 19 Giugno 2022

Bollettino Covid 19 giugno 2022.



Nel riminese 323 nuovi casi di contagio al Sars CoV-2 che portano il totale settimanale a 1865: una settimana fa furono 889 (+ 52,3%), due settimane fa 664 (+64,4%).



Salgono a 4 (+1) i pazienti in terapia intensiva, non si registrano decessi nel nostro territorio.



In regione 2482 nuovi casi ma non sono stati comunicati quelli della provincia di Parma. In terapia intensiva si torna a 30 ricoveri (+3) a fronte di 4 nuovi ingressi e una dimissione. Nei reparti Covid 690 positivi (+18).