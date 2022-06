Cronaca

Rimini

19 Giugno 2022

Sono rimasti feriti in due in un incidente stradale a Sant'Andrea in Casale. Intorno alle ore 21 di sabato sera, 18 giugno. Qui un'auto e una moto si sono scontrati, in Via Tavoleto. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, mentre i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto con un'ambulanza e un'auto medica, e ricoverati in codice rosso all'ospedale "Bufalini" di Cesena.