Riccione, la neo sindaco Angelini subito al lavoro: prima la giunta poi via il tappeto da viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 09:11 - 19 Giugno 2022

La sindaco di Riccione Daniela Angelini.

“Sto lavorando molto intensamente alla squadra di governo insieme a tutte le forze che mi hanno supportata. Le belle sensazioni che hanno accompagnato la nostra campagna elettorale trovano conferma in questi giorni dove senso del dovere e di appartenenza sono un mantra comune”. Così la neosindaca di Riccione Daniela Angelini trova il tempo di rinnovare i ringraziamenti per il suo successo alle amministrative e aggiornare la cittadinanza su quanto sta accadendo nella macchina amministrativa. Nel convulso periodo che sta affrontando, tra aggiornamenti burocratici e il pensiero inevitabilmente rivolto alla formazione della giunta, “abbiamo molto lavoro davanti e sono fiduciosa che lo sapremo affrontare nel migliore dei modi”.





I primi provvedimenti e l’incontro con la coalizione





Angelini ha incontrato la coalizione venerdì, ha chiesto ai rappresentanti di presentare alcuni nomi che potessero rappresentare una rosa di “papabili” assessori. I sette nomi verranno definiti dalla stessa sindaca dopo un colloquio e, nel giro di una settimana, Riccione avrà anche la sua giunta.



“Per noi tutto inizia adesso e avremo bisogno di tutte le persone che hanno sostenuto la mia candidatura a partire dagli esclusi della lista consigliare che considero alla pari di chi siederà sugli scranni del comune”.



La neo sindaco è subito partita in quarta e ha definito i primi interventi: il ripristino di 6/7 stalli per disabili nel quartiere Fontanelle, nei pressi del centro disabili, che erano stati trasformati in strisce blu improvvisamente qualche mese fa. E la rimozione del tappeto in viale Ceccarini, da anni simbolo dell’accoglienza riccionese targata governo Tosi, che si è trasformato, nel tempo e nel susseguirsi delle occasioni, da verde a bianco, diventando un tratto distintivo della passeggiata nel salotto della Perla verde.





(M.A.C.)