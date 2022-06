Cade dallo skateboard, grave 14enne. L'incidente a Riccione

Cronaca

19 Giugno 2022

E’ ricoverato al Bufalini di Cesena in codice rosso un 14enne caduto sabato sera dallo skateboard. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in Viale Torino a Riccione. A dare l’allarme è stato un amico. Il ragazzino, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti con un’ambulanza e un’auto medicalizzata, una volta stabilizzato si è deciso per il suo trasferimento nel nosocomio cesenate. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.