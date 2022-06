Baseball, San Marino infila il tris contro il Grosseto (9-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 02:52 - 19 Giugno 2022

E' sweep nella prima giornata di intergirone. Il San Marino Baseball vince 9-1 gara3 con Grosseto e completa la tripletta dopo i successi nelle prime due partite. Salto triplo in classifica, col girone A1 che vede San Marino ora a 9 vinte e 3 perse, Parma a 5-2, Collecchio a 3-7 e Nettuno a 4-8. Nel B1 rimane a 9-0 la Fortitudo, ferma nel weekend, poi ecco Torino a 6-6 (tripletta su Collecchio), BBC Grosseto (4-8) e Godo (3-9).

Nella gara del sabato sera, prestazione solida per Luca Di Raffaele, vincente, e ottime cose nel box da tutta la squadra che ha toccato 12 valide. Menzione speciale per Ustariz e Pieternella, a quota 3 valide ciascuno. Decisivo ai fini della vittoria, il secondo inning nel quale i Campioni d’Italia hanno messo a segno 7 punti.



LA PARTITA. Dopo una prima ripresa interlocutoria per i due attacchi, il partente grossetano Gonzalez deve uscire. Al 2° sale Tucci, sul quale però si abbatte l’attacco sammarinese. La sequenza è oggettivamente micidiale: singolo di Lino, base a Ustariz, eliminazione per Leonora, singolo del 2-0 di Pieternella, base a Morresi, errore sulla battuta di Pulzetti per il 3-0, singolo del 4-0 di Ferrini, base a Celli, valida del 5-0 di Angulo e cambio sul monte per gli ospiti. Sale Hidalgo, ma l’attacco non si ferma: grounder di Lino per il 6-0 e singolo di Ustariz del 7-0.



La partita si è decisa oggettivamente in questa seconda ripresa, col resto del match ben controllato da Luca Di Raffaele. Squillo maremmano al 4° col solo-homer di Herrera per l’1-7, ma San Marino risponde subito nella parte bassa con l’8-1 spinto a casa dal doppio di Ustariz.



Al 6° arriva il punto del 9-1 grazie al doppio di Celli, al singolo di Di Fabio e alla rimbalzante di Di Raffaele in scelta difesa. Sul mound gli ultimi due inning sono di proprietà di Peluso, che dopo il singolo di Chelli infila sei eliminazioni di fila per chiudere i conti. San Marino vince 9-1.



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO 9-1



GROSSETO: Albert ec (0/3), Chelli es (1/3), Loardi ed (0/3), Barcelan 3b (1/1), Herrera ss (0/3), Sgnaolin 1b (1/3), Sarrocco r (1/3), Biscontri dh (0/3), Vaglio 2b (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 2b (1/4), Celli ec (1/3), Angulo (Di Fabio 1/1) ss (1/3), Lino (Lo. Di Raffaele 0/1) dh (1/2), Ustariz 1b (3/3), Leonora es (1/4), Pieternella ed (3/4), Morresi r (0/2), Pulzetti 3b (0/3).

GROSSETO: 000 100 0 = 1 bv 3 e 4

SAN MARINO: 070 101 X = 9 bv 12 e 0



LANCIATORI: Gonzalez (i) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Tucci (L) rl 0.1, bvc 4, bb 3, so 0, pgl 5; Hidalgo (r) rl 2.2, bvc 3, bb 1, so 0, pgl 1; Oberto (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Noguera (f) rl 1, bvc 4, bb 0, so 0, pgl 1; Lu. Di Raffaele (W) rl 5, bvc 2, bb 3, so 4, pgl 1; Peluso (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Herrera (1p. al 4°); doppi di Celli e Ustariz.