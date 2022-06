Basket B, coach Ferrari: 'Pensare solo con determinazione a quello che dobbiamo fare'

Sport

Repubblica San Marino

| 20:12 - 18 Giugno 2022

Coach Mattia Ferrari (foto Nicola De Luigi).

Gara4 RivieraBanca Basket Rimini-Pallacanestro Roseto domenica alle ore 19 al Flaminio. L'analisi di coach Mattia Ferrari: 'Volevo scusarmi perchè non è mia abitudine non presentarmi in sala stampa, a maggior ragione dopo una sconfitta, ma la nascita di mia figlia Cecilia m'ha obbligato volentieri a delle priorità perciò appena finita la partita sono corso in ospedale perchè è nata durante la partita.

Approfitto per fare i complimenti a Roseto per una vittoria meritata, hanno giocato meglio di noi ed il risultato è giusto. Volevo anche fare un applauso al nostro pubblico che è stato pazzesco, mi dispiace di non essere riusciti a portare a casa la partita come tutti avremmo voluto.

Mi aspetto che domenica sera i tifosi siano altrettanto incredibili e ci aiutino ancora in questa serie playoff per conquistare il punto che ci manca."





Coach, ieri sera dunque c'è stata più Roseto e meno Rimini rispetto alle prime due gare?

"Le due cose sono collegate: Roseto avrà ricriminato per gli errori nelle prime due partite, mentre ieri sera senza un errore nostro probabilmente avremmo vinto. Sono gli episodi e la qualità dei giocatori a fare la differenza.

In Gara 3 siamo partiti molto male, poi abbiamo siglato un parziale importante ma non siamo riusciti a tenere in mano l'inerzia della partita: Roseto è stata brava a non disunirsi, più feroce di noi sulle palle vaganti e più convinta di segnare i tiri importanti."



Cosa servirà domani sera per approcciare nel modo giusto la partita?

"Bisogna semplicemente pensare alla partita, io capisco che ci sono fattori esterni come l'emozione ed il peso del risultato che possono condizionare i giocatori, ma questo valeva anche nelle prime due partite e siamo comunque riusciti a portarle a casa.

Noi dobbiamo adesso pensare soltanto con grande determinazione a quello che vogliamo e cosa dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo."



Da quanto tempo non ti capitava di allenare in un palazzetto così?

"Non ho memoria in serie B di un'atmosfera così, in A2 mi vengono in mente palazzetti più numerosi come Verona, Bologna e Treviso soprattutto durante i playoff, oppure il derby Casale-Biella, dove c'era un bellissimo ambiente, ma è normale che ieri ci fosse il pubblico delle grandi occasioni.

L'atmosfera era completamente diversa, la città voleva fortemente un grande risultato insieme a noi: non è arrivato, ma è solamente una partita. Per vincere bisogna arrivare a tre punti, questo è quello che conta".