Baseball, San Marino piega il Grosseto 2-0 in gara2

Sport

Rimini

| 20:00 - 18 Giugno 2022



Vince anche in gara2, il San Marino Baseball, e lo fa grazie a un’eccellente prova da partente di Quattrini unita a un attacco che ha saputo colpire nel momento giusto. Un punto al quarto e uno al quinto per i Campioni d’Italia, con l’1-0 spinto a casa dal doppio di Batista e il 2-0 da quello di Celli. Vincente Quattrini, perdente Bulfone, salvezza per Mazzocchi.



LA PARTITA. Comincia a suon di strikeout, la gara del partente dei Titani (cinque nelle prime due riprese). L’attacco di casa invece mette due uomini in base al primo, due al secondo e uno al terzo, ma è al quarto che arrivano punti. Per Ustariz c’è la seconda base ball del pomeriggio, Leonora e Pieternella sono eliminati e subito dopo arriva il doppio di Nathanael Batista che significa 1-0.



Dopo aver inciso su Bulfone, i battitori sammarinesi riescono a colpire anche il primo rilievo, Junior Oberto. Al 5° Ferrini comincia con la base ball, ruba la seconda e Celli lo spinge a casa col doppio del 2-0. Dopo l’eliminazione di Angulo, l’inning prosegue con la base a Lino e il singolo di Ustariz, ma subito dopo c’è anche una rimbalzante in doppio gioco che chiude la ripresa.



Quattrini intanto gestisce bene la partita e, dopo il primo inning, non mette mai più di un uomo in base fino al 6°. È in quel momento che l’attacco del BBC Grosseto torna a farsi pericoloso ma, in situazione di due in base (singoli di Barcelan e Sgnaolin) e due out, la situazione è risolta da Lino, che fulmina Barcelan in seconda con l’aiuto di Epifano.



Al 7° è il turno di Renee Mazzocchi, che viene toccato dal primo uomo, Sarrocco, ma poi prosegue alla grande eliminando al piatto Biscontri e facendo battere in diamante Vaglio e lo spauracchio Albert. Finisce 2-0, vince San Marino.



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO 2-0



GROSSETO: Albert ec (0/3), Chelli es (1/3), Loardi ed (0/3), Barcelan 3b (1/1), Herrera ss (0/3), Sgnaolin 1b (1/3), Sarrocco r (1/3), Biscontri dh (0/3), Vaglio 2b (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/2), Celli ec (1/3), Angulo 2b (0/1), Lino r (0/2), Ustariz 1b (1/1), Leonora es (0/3), Pieternella dh (1/2), Batista ed (1/3), Epifano ss (0/3).

GROSSETO: 000 000 0 = 0 bv 5 e 0

SAN MARINO: 000 110 X = 2 bv 5 e 0

LANCIATORI: Bulfone (L) rl 3.2, bvc 3, bb 4, so 1, pgl 1; Oberto (r) rl 2, bvc 2, bb 3, so 0, pgl 1; Hidalgo (f) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Quattrini (W) rl 6, bvc 4, bb 2, so 8, pgl 0; Mazzocchi (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: doppi di Celli, Pieternella e Batista.