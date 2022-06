Attualità

Rimini

| 15:14 - 18 Giugno 2022

Bollettino Covid 18 giugno 2022.



Nel riminese ancora contagi da Sars-CoV-2 sopra quota 300: sono 307. In settimana finora sono stati 1542, una settimana fa erano stati 716 (+ 54%). Rimangono tre i ricoverati in terapia intensiva, deceduta una 88enne.



In regione si segnala un ulteriore decesso, mentre i ricoveri in terapia intensiva scendono a 27, a fronte di una dimissione (nessun nuovo ricovero). Nei reparti Covid calo a 672 (-8). I nuovi positivi in regione sono in totale 3157.