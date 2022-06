Scontro auto scooter all'incrocio Ss16 - statale San Marino: due feriti

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 18 Giugno 2022

Lo scooter incidentato.



Traffico a tratti fortemente rallentato sulla Statale 16 a Rimini, per un incidente stradale avvenuto oggi (sabato 18 giugno) all'incrocio con la Consolare Rimini-San Marino. Chiusa via della Repubblica in direzione San Marino, con relativa deviazione del traffico. I fatti sono avvenuti intorno alle 14.30: probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrati un'automobile Nissan e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero del ciclomotore: entrambi ricoverati in ospedale, uno dei due con l'eliambulanza.