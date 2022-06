San Giovanni, alla scoperta dei serpenti durante le magiche notti delle streghe

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:25 - 18 Giugno 2022



Lo scorso 2 giugno, nel centro giovani di San Giovanni in Marignano, il centro studi naturalistici della Valconca ha presentato il magico mondo dei serpenti, iniziativa nata grazie alla collaborazione della pro loco e con il patrocinio del comune, che spiega in una nota: "Si è trattato di una preziosa occasione di approfondimenti per comprendere quanto questi animali siano importanti per l'ambiente naturale in cui vivono. Tantissimi i bambini presenti che hanno apprezzato davvero il tema con la consueta curiosità che li contraddistingue. Per l'occasione è stata anche mantenuta aperta la mostra entomologica con un'avvincente presentazione della collezione ivi contenuta".



Visto l'interesse dei partecipanti, il centro studi, sempre in collaborazione con la pro loco, parteciperà anche alla Notte delle streghe, con uno stand, tutti i giorni di festa. Fabio e i suoi collaboratori saranno presenti presso il Locus Locorum per raccontare i segreti della flora e della fauna nel magico mondo delle streghe.



Insieme a Fabio Talamelli anche Cristian Gori, 27 anni, che vive a Fano dove lavora come educatore ambientale, coordinatore dell'evento dedicato ai serpenti. Cristian allestirà un'esposizione dedicata all'evoluzione umana. Si potranno vedere fedeli riproduzioni di fossili, rappresentanti le principali specie del nostro albero evolutivo e quelle meno conosciute: da Lucy all'uomo di Neanderthal, dall'uomo di Flores ai parantropi, fino ad arrivare a noi, Homo sapiens.



"La paleoantropologia è una branca della scienza in continuo aggiornamento e merita di essere scoperta. Ogni anno si fanno nuove scoperte interessanti che completano il nostro affascinante percorso evolutivo. Conoscere l'evoluzione umana aiuta ad apprezzare la diversità umana e rafforza il nostro legame con la natura e tutti gli altri esseri viventi", evidenza.



"La Notte delle Streghe si fa sempre più evento culturale e formativo per il nostro territorio. Quest'anno per gli appassionati si preparano quattro sere davvero imperdibili: l'importante è avventurarsi nei vicoli marignanesi e fare attenzione a ogni dettaglio", chiosa l'amministrazione comunale.