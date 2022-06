Padre violento abusa della figlia: lei scappa a casa di un'amica e lo denuncia

Cronaca

Rimini

14:06 - 18 Giugno 2022

Questa mattina (sabato 18 giugno) la Polizia di Rimini ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità rumena, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Ad avviare le indagini è stata la figlia dell'uomo, che è riuscita a fare segnalazione all'associazione "Rompi il silenzio", evidenziando una situazione insostenibile, in famiglia, per lei, i fratelli e la madre, a causa dell'atteggiamento violento dell'arrestato. Ma la giovane, la maggiore dei figli dell'indagato, in particolare ha subito anche attenzioni di tipo sessuale dal padre, secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile. Lei aveva così organizzato una fuga a casa di un'amica, dopo aver richiesto un allontanamento da casa, non andato a buon fine per le minacce subite del padre: è riuscita così a denunciare le angherie e e violenze a cui era stata costretta e sulle quali procedono le indagini degli inquirenti.