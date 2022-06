Finisce con la moto nel dirupo al passo dei Mandrioli: grave 38enne

Cronaca

Bagno di Romagna

| 13:54 - 18 Giugno 2022

I soccorsi al ferito.



Un 38enne residente nel ravennate è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina (sabato 18 giugno), intorno alle 10, al passo dei Mandrioli, tra Romagna e Toscana, nei prssi di Bagno di Romagna. L'uomo è caduto in un dirupo con la moto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia. Ad allertare i soccorsi sono stati i due compagni di viaggio del ferito, il cui recupero è stato complicato dalla zona impervia in cui è avvenuto l'incidente: sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Alpino, che ha prestato le prime cure assieme al 118, per poi disporre il trasferimento con l'elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ricovero è avvenuto in codice di massima gravità.