Cattolica e San Giovanni in vetrina su Sky grazie al programma 'Una gita fuoriporta'

13:22 - 18 Giugno 2022

Il conduttore David Romano con la sindaca Franca Foronchi.

In una delle regioni più apprezzate d’Italia, l’Emilia Romagna, riparte il viaggio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di quell’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.



Martedì 21 giugno alle 22.30 andrà in onda l’episodio dedicato a Cattolica e San Giovanni in Marignano.

L'itinerario sarà un perfetto mix di storie inedite da scoprire, leggende, bellezze paesaggistiche e culturali, dalla “Regina” dell’adriatico al Granaio dei Malatesta.

Il programma tv, con protagonista il giornalista David Romano, va in onda il martedì alle 22.30, è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale: Sky canale 511 BFC Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com.



L'EPISODIO Visiteremo Cattolica, nota località turistica balneare affacciata sul mare Adriatico, con un'antica tradizione marinaresca alle spalle. Perdendoci tra i viali che la rendono una città davvero raffinata, scopriremo i monumenti e le piazze che la rendono “Regina” della Riviera romagnola. Avremo poi un incontro ravvicinato con gli squali e i pinguini che popolano l’Acquario di Cattolica e con i nuovi esemplari di dinosauri.

Non mancherà una piacevole sosta per assaporare la cucina locale e la bellezza del Museo della Regina; prima di lasciare Cattolica, ci godremo il mare a bordo di uno dei tipici cutter.

Nella vicina San Giovanni in Marignano le antiche mura delimitano ancora un borgo importante che negli ultimi decenni si è trasformato in un centro dove agricoltura e moderne imprese convivono in perfetta armonia. Un paese attivo e ben organizzato, dove meritano una visita il Teatro Massari e la Chiesa di Santa Lucia. In occasione della festa dell’omonimo santo ha luogo un’ammaliante rievocazione dei riti misterici dedicati all’equinozio d’estate con spettacoli, balli e tante streghe.



