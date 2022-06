Anche Quartopiano protagonista del circo dei sapori di Al Meni

Attualità

Rimini

| 13:10 - 18 Giugno 2022

Lo stand del ristorante Quartopiano.

Si è aperta oggi (sabato 18 giugno, in piazzale Fellini, l’edizione 2022 di Al Meni, il grande circo di sapori che per due giorni porterà davanti al Grand Hotel showcooking, street food gourmet, prodotti di contadini, artigiani e designer.

Quartopiano è presente anche quest’anno, vicino al suggestivo tendone del Circo e ½, con il suo stand in versione street food dove poter degustare i piatti creati per l’occasione dallo chef Silver Succi. Due proposte per il primo e due per il secondo, con protagonisti il pesce e i prodotti dell’orto; due scelte per il dolce.