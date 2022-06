Verucchio, i talenti della Boar Skating protagonisti ai campionati Freestyle

Sport

VillaVerucchio

| 13:03 - 18 Giugno 2022



Lo scorso fine settimana a Monza si è concluso il Campionato Italiano del pattinaggio Freestyle, all’interno degli IRG (Italian Roller Games).



La società Boar Skating ASD di Verucchio, ad appena un anno della sua attività, e con solo 9 atleti, entra nella top ten, decima su 63 società. "Un risultato davvero inatteso che ripaga della tanta fatica per la ripartenza, del lavoro messo in campo nonostante quelle che sembravano enormi difficoltà", commenta la società in una nota.



I risultati: Sara Lodolini ed Eric Zaghini conquistano il titolo di Campioni Italiani in Slide Slalom, mentre Corinne Santoni Makoto si aggiudica la medaglia d’oro in Classic; due medaglie di bronzo conquistate dalle giovani Elena Boars Bertozzi in Slide Slalom e Rebecca Azzetti in Classic Style.



Buoni posizionamenti infine per gli altri atleti verucchiesi: Nicolas Vanucci, Nicol Falcinelli, Francesco Bartolucci e Giancarlo Massari.