Aree Peep, niente rincari per riscatto: arriva l'emendamento

| 12:40 - 18 Giugno 2022

Foto di repertorio.



É in arrivo in Parlamento un emendamento al decreto sull'emergenza Ucraina, riguardante il riscatto delle aree Peep (piani per l'edilizia economica e popolare). I cittadini che prima del 20 maggio avevano aperto una procedura per il riscatto delle aree, potranno avvalersi della precedente disciplina, con maggiori agevolazioni. Il decreto sull'emergenza Ucraina aveva invece abrogato i tetti massimi di 5000 e 10.000 euro, da calcolare in base alle metrature, introdotti nel luglio 2021, ripristinando i valori più alti precedenti.



Il comune di Rimini la definì "una norma peggiorativa" che oggi "viene corretta dall'emendamento a firma dei Senatori Manca e Misiani". Sarà così introdotto un periodo transitorio, come richiesto da diversi comuni tra cui Rimini, per consentire ai cittadini con in corso una procedura per il riscatto delle aree, di avvalersi della precedente disciplina.

"Nell'attesa che il percorso di approvazione dell'emendamento si concluda, con i prossimi passaggi in Aula, esprimiamo soddisfazione per questo primo importante risultato che non nasconde l'amarezza però per le modalità e le tempistiche inopportune con cui si è introdotta la normativa", commenta l'amministrazione comunale di Rimini.