Nuoto, ecco il Trofeo Riccione Water Beach

Sport

Riccione

| 11:21 - 18 Giugno 2022



Se sull’isola di Madeira in Portogallo, la compagine azzurra sta difendendo il medagliere per bissare il Titolo di Campioni del Mondo, in Italia e più precisamente a Riccione in Emilia Romagna va in scena per la prima volta il “Trofeo Riccione Water Beach”.

Sarà una due giorni all'insegna di sport iniziative ed esibizioni. Infatti, si partirà proprio da oggi con le prove di salvataggio di alcuni assistenti bagnanti salvamento Rimini.

Per poi continuare con altre esibizioni di SUP. Lo stand up paddle è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. Questo sport ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia. Infine, a chiudere la prima giornata di attività, saranno i cani di salvataggio della S.I.C.S. che metteranno in atto in alcune tecniche di recupero in mare.

Domenica 19 giugno invece si terrà il TROFEO RICCIONE WATER BEACH, organizzato dalla FINP delegazione Emilia Romagna, nella persona di Ilario Battaglia in collaborazione con la FIN Emilia Romagna e la FIN Sez. Salvamento Rimini.

L'evento patrocinato dal Comune di Riccione richiamerà a sè ben 230 atleti. Tre le competizioni:

* la NOW (new open water) di 500mt aperta ai soli atleti FINP, non competitiva e pensata per

avvicinare gli atleti alle acque libere

* Il MIGLIO MARINO (1852mt)

* La gara di fondo (5000mt)

QUALCHE NUMERO:

230 atleti olimpici e paralimpici, di cui 80 femmine e 150 maschi.

9 gli atleti FINP che sperimenteranno il mare esibendosi nella NOW.

127 atleti per il MIGLIO MARINO.

94 atleti della 5000 mt.





Le dichiarazioni del Delegato Regionale FINP Ilario Battaglia:”Sono molto soddisfatto di

questa prima uscita in acque libere a Riccione. Evento che mancava da più di 50 anni in questa Perla Verde della Romagna. Vorrei esprimere il mio più profondo ringraziamento a Giorgio Gori (FIN salvamento Rimini) e Pietro Speziali presidente FIN Emilia Romagna per aver creduto fin da subito a questo ambizioso progetto. Un progetto che vorrei fosse tappa fissa anche nelle edizioni future.

Ringrazio tutti i volontari e collaboratori che mi aiuteranno durante tutta la durata della

manifestazione. Grazie a Riccione Piadina, Acqua Fiuggi e allo sponsor tecnico Finp - JAKED - per aver offerto i loro prodotti da inserire nel pacco gara atleti. Un grazie anche alla Regione Emilia Romagna, che tra le tante iniziative, appoggia e sensibilizza quotidianamente il “plastic Free” proprio per tutelare e proteggere il nostro ambiente marino.

Infine, esprimo la mia gratitudine alla Cooperativa sociale Dolce per mettere a disposizione un mezzo accessibile per trasporto atleti paralimpici e la Riccione Sport per l’assistenza alberghiera.