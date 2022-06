A Rimini si riaccende lo schermo degli Agostiniani: dal 5 luglio torna il cinema sotto le stelle

Attualità

Rimini

| 11:00 - 18 Giugno 2022

La corte degli Agostiniani.

Da martedì 5 luglio si riaccende lo schermo degli Agostiniani. La storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli, selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della scena europea e internazionale.



Ad aprire la rassegna “Una squadra – il film“ (5 luglio) in cui Domenico Procacci rimette insieme la storica squadra di tennis composta Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli per raccontare la finale di Coppa Davis giocata e vinta nel 1976 a Santiago contro il Cile di Pinochet, un evento allora al centro di una feroce battaglia politica.



Mercoledì 6 luglio serata tutta felliniana con il cortometraggio “La Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini e a seguire “Le tentazioni del Dottor Antonio” episodio del film del 1962 “Boccaccio 70”.



Tra le pellicole di luglio ricordiamo l’ultima fatica di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio” (12 luglio), forse il film più intimo, magico ed essenziale del regista, “Ennio” l’emozionante omaggio di Tornatore a Ennio Morricone (18 luglio) e le due parti di “Esterno Notte” di Marco Bellocchio (27 luglio e 1° agosto) in cui vent'anni dopo Buongiorno, notte, il regista torna ad affrontare il sequestro e all'omicidio di Aldo Moro.



In cartellone anche titoli che guardano al grande cinema europeo e internazionale. Da non perdere “Tra due mondi” di Emmanuel Carrère (2 agosto) tratto dal romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas dal titolo La scatola rossa incentrato sul tema del precariato e della moderna schiavitù lavorativa, il biopic “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee Daniels (7 agosto) e “Paris, 13arr” di Jacques Audiard (17 agosto), un film intenso e autentico in cui il regista non rinuncia a raccontare la durezza della vita.



Da ricordare le due serate a ingresso libero: la prima il 14 luglio con “I mille cancelli di Filippo”, documentario di Adamo Antonacci sulla creatività, le dinamiche familiari e le prospettive di Filippo, ragazzo autistico di 25 anni, che dipinge porte e cancelli; la seconda il 17 luglio con la proiezione di “Yaya e Lennie” di Alessandro Rak, terzo lungometraggio d’animazione del regista e del team dello studio Mad Entertainment, che come al solito sorprende per la capacità di varcare le frontiere grazie alla qualità artistica dei suoi lavori.



Inizio proiezioni ore 21.30, apertura cassa ore 20.30.

Ingresso intero 6 euro - ridotto 5 euro.

Info: Cineteca del Comune di Rimini, tel. 0541 704494 / 793824 (sera), cineteca@comune.rimini.it, www.facebook.com/cineteca.rimini