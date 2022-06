Tutto pronto per ‘Rosa Summer Party’ ideato dai giovani e dagli educatori di strada al Parco Marecchia

Attualità

Rimini

| 09:31 - 18 Giugno 2022

Festa al Parco marecchia.

Una festa di inizio estate “pink” in omaggio alla particolare genesi del “Rosa Summer Party” in programma lunedì 20 giugno dalle 16 al Parco Marecchia di Villa Verucchio.

“Tutto è nato dall’evento organizzato nel dicembre 2021 all’ex Stazione Rosa che stiamo trasformando in Centro Giovani: gli educatori di strada della Cooperativa Millepiedi hanno coinvolto un gruppo vario di ragazzi del territorio e questi ultimi si sono dimostrati molto propositivi. Hanno partecipato a incontri occasione di dialogo sui loro interessi e sulle loro passioni, hanno proposto diversi laboratori a cui sarebbero interessati (molti legati al mondo musicale) e il primo risultato è appunto questa festa di inizio estate al Parco quale momento di esibizione per i giovani che vogliono cimentarsi nella musica Trap e in altre esibizioni canore” rivela la vice sindaca Sabrina Cenni, che ha seguito passo a passo l’evoluzione.



IL PROGRAMMA



A farla da padrona sarà come detto la musica e dalle 18 alle 21 si susseguiranno dj rap e house (Law Akira, Giro, Waste, Zizzu e Mig), ma non mancheranno lo sport con un torneo di basket che prenderà il via alle 16 e banchetto della serigrafia che la stampa live di magliette già “testata” in laboratori ad hoc. Ci sarà infine uno spazio writing e graffiti in previsione del secondo progetto figlio di questi mesi di confronti con gli educatori.