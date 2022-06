Baseball, San Marino comincia l'Intergirone battendo il Grosseto 5-4

Sport

Repubblica San Marino

| 02:42 - 18 Giugno 2022



Il debutto nell’intergirone del San Marino Baseball coincide con una vittoria. La Bbc Spirulina Becagli Grosseto è battuta 5-4 dopo un match nel quale i padroni di casa sono stati avanti due volte (2-0 e 4-2) per poi subire altrettante rimonte. Nella parte bassa del 7°, però, è arrivato il decisivo punto sotto forma di errore di tiro di Noguera sul bunt di Di Fabio, con Jesus Ustariz prontissimo a correre a casa per la vittoria.



LA PARTITA. Quevedo comincia alla grande e nei primi tre inning non lascia scampo al line-up grossetano con zero arrivi in base. L’attacco invece riesce a colpire bene Carbo pur cominciando a lasciare tanti uomini in base (alla fine saranno 10). Al 1° Ferrini è in base dopo un lancio pazzo sul terzo strike, Celli e Angulo sono eliminati, lo stesso Ferrini ruba la seconda e Lino tocca la valida del vantaggio, 1-0. Al 2° il raddoppio è generato dalle valide di Morresi ed Epifano e dalla battuta in diamante, con un out, di Ferrini, che vale l’out in seconda ma non quello in prima. Niente doppio gioco e 2-0 in cassaforte.



Al 4° squilla forte l’attacco grossetano e lo fa con Albert, che colpisce un lungo fuoricampo al centro al primo lancio di Quevedo (1-2). Al 5° il BBC pareggia grazie alla base ball guadagnata da Loardi dopo un lungo turno e alle valide di Sgnaolin e Vaglio, con quest’ultimo che spinge a casa il 2-2 grazie a un singolo interno imprendibile.



Al cambio di campo San Marino torna avanti e lo fa grazie alla base a Ferrini, al singolo di Celli, agli avanzamenti e al sacrifice fly di Oscar Angulo. 3-2, con Noguera che qualche minuto dopo salva Grosseto per il terzo out con le basi piene. Al 6° i ragazzi di Doriano Bindi mettono a segno un punto molto importante. Con due out e le basi vuote, Ferrini guadagna una preziosa base ball e Celli tocca un doppio a destra che vale il 4-2.



Sembra fatta, ma la Spirulina Becagli mette insieme un’altra rimonta al 7°. Sgnaolin tocca un singolo, Biscontri è il primo out e Vaglio va con la valida che posiziona gli uomini agli angoli. Ferretti è eliminato in diamante e, in situazione di due out e due uomini in posizione punto, Albert è passato intenzionalmente in prima. L’uomo successivo è Chelli, il cui giro di mazza è perfetto e vale un singolo a destra da due punti. È 4-4, con Baez che subito dopo chiude eliminando al piatto Herrera.



Tutto da rifare, ma l’attacco dei Campioni d’Italia riesce a segnare il punto della vittoria nella parte bassa del 7°. Ustariz è colpito e va in seconda su balk durante il turno di Di Fabio. Lorenzo va con un ulteriore tentativo di bunt e la palla è in campo, con Noguera a fiondarcisi sopra ma anche a sbagliare nettamente il tiro in prima. Ustariz, che era già in terza, arriva fino a casa. È 5-4, vince San Marino.



Il tabellino



SAN MARINO BASEBALL – BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO 5-4



GROSSETO: Albert ec (1/3), Chelli es (2/4), Herrera ss (0/4), Barcelan 3b (0/3), Loardi ed (0/2), Sgnaolin 1b (2/3), Biscontri r (0/3), Vaglio 2b (2/3), Ferretti dh (0/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/2), Celli ec (2/3), Angulo 2b (0/2), Lino r (1/3), Ustariz 1b (1/2), Leonora (Di Fabio) es (0/2), Morresi dh (1/3), Batista ed (0/3), Epifano ss (1/3).

GROSSETO: 000 110 2 = 4 bv 7 e 1

SAN MARINO: 110 011 1= 5 bv 6 e 2

LANCIATORI: Carbo (i) rl 4.2, bvc 5, bb 5, so 7, pgl 3; Noguera (L) rl 1.1, bvc 1, bb 2, so 1, pgl 1; Quevedo (i) rl 5, bvc 3, bb 1, so 5, pgl 2; Baez (W) rl 2, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 2.

NOTE: fuoricampo di Albert (1p. al 4°); doppi