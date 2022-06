Basket B, il vice coach Brugè: 'Lasciate troppe palle vaganti e non abbiamo morso in difesa'

Sport

Rimini

| 02:30 - 18 Giugno 2022

Foto De Luigi.

Nel dopo partita di gara3 tra Rimini e Roseto, parola al vice coach Simone Brugè (in casa Mattia Ferrari fiocco rosa: è nata Cecilia): "In primis vorrei dire che sono qui al posto di Coach Mattia Ferrari perchè per fortuna è nata la sua bimba Cecilia.

Voglio ringraziare tutto il pubblico presente al Flaminio: c'erano 3.300 persone, è stato un colpo d'occhio incredibile e, forse per la giovane età, un palazzetto così pieno non l'avevo mai visto.

Per quanto riguarda la partita siamo partiti male, poi l'abbiamo ribaltata a cavallo tra secondo e terzo quarto, ma Roseto è stata brava a non mollare: abbiamo lasciato loro troppe palle vaganti e non abbiamo morso in difesa, affrettando qualche soluzione offensiva di troppo. Quando dall'altra parte ci sono giocatori come Amoroso, Ruggiero e la costante Nikolic, poi questi errori li paghi."



Era fisiologica una sconfitta contro Roseto nella serie?



"Non giochiamo contro la squadra dell'oratorio, se Roseto è arrivata prima nel girone C un motivo c'è ed oggi l'ha dimostrato: è composta da sette senior che per la maggior parte giocano insieme da diverso tempo, giocatori esperti che hanno già fatto finali o categorie superiori.

Se lasci a questo tipo di giocatori un dito loro poi si prendono tutto il braccio e si portano l'inerzia dalla loro parte; sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, non l'abbiamo affrontata come un match point e non bisogna commettere l'errore di pensare che solo perchè siamo in vantaggio non ci siano difficoltà.

Dobbiamo giocare come se fossimo in Gara 5, dare il 100% per 40' ed avere cinismo, qualità che stasera dopo un po' è venuta a mancare."