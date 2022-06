Basket B, RivieraBanca ko al Flaminio con Roseto (70-77). Domenica gara4 ancora in casa

Sport

Rimini

| 22:26 - 17 Giugno 2022





Nel catino del Flaminio, tutto esaurito, RivieraBanca sciupa il primo match point venendo sconfitta da Roseto per 70-77 (17-17, 39-34, 60-62). Roseto vince grazie ad un buon quarto quarto e biancorossi comandano ancora la serie sul 2-1. Prossima partita domenica 19 Giugno ore 19:00 per gara 4 ancora al Flaminio.

Una sfida avvincente e aperta. Rimini era sul 57-49 a -4′, poi la rimonta ospite e il sorpasso al 30' (60-62). Nell'ultimo quarto Roseto riesce a piazzare la zampata andando anche sul +5.



RivieraBanca ha tirato con il 60,9% da due (14/23), il 40,6% da tre (13/32) e 3/4 ai liberi. Roseto con il 58,1% da due (18/31), il 37,9% dall’arco (11/29) e 8/12 dalla lunetta. Rimbalzi 28-34.



Top scorer è il solito Nikolic, con 22 punti, 19 per Amoroso. Per Rimini 17 di Saccaggi, 16 di Scar16 di Scarponi, 13 di Tassinari e 10 di Arrigoni.



RIVIERA BANCA Tassinari 13, Scarponi 16, Arrigoni 10, Bedetti 5, Rinaldi 3, Masciadri 6, Saccaggi 17.