Calcio C, Gubbio: esonerato Vincenzo Torrente, arriva Piero Braglia

| 21:10 - 17 Giugno 2022

Piero Braglia.

Pirotecnico Gubbio. Il club umbro ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente e ha annunciato Piero Braglia come nuovo allenatore per la stagione sportiva 2022/2023. Il tecnico di Cecina ha sottoscritto un contratto biennale, insieme al suo vice Domenico De Simone e al preparatore atletico Vito Barberio.

Il tecnico toscano vanta una lunghissima esperienza alle spalle, nelle ultime stagioni è stato protagonista sulle panchine di Pisa, Lecce, Alessandria, Cosenza e per ultima l'Avellino, dove ha trascorso una stagione e mezzo.

A completare lo staff ci sarà anche il preparatore dei portieri, Giovanni Pascolini. Il presidente Sauro Notari, insieme a tutta la società, fanno i migliori auguri di buon lavoro al nuovo tecnico e al suo staff in vista dell’inizio della stagione sportiva 2022/2023, dando loro il benvenuto nella grande famiglia rossoblù.

Rinnovato il cotratto al direttore sportivo, Davide Mignemi, per un'altra stagione.



L'Olbia rende noto di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra all’allenatore Roberto Occhiuzzi. Il tecnico, reduce da una lunga esperienza alla guida del Cosenza (55 panchine in Serie B), ha firmato con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2023.