Moto, CIV: Pirro (SBK) e Pini (Moto3) in pole provvisoria al round Just1 al Mugello

| 20:52 - 17 Giugno 2022

Il round Just1 della stagione del CIV si svolge questo fine settimana tra le colline toscane, il Mugello è teatro di un nuovo appuntamento e il sole splende sull’Autodromo, consentendo ai piloti di scendere in pista in condizioni ottimali. Tutto per un CIV dal profilo sempre più internazionale, con 11 diverse nazionalità rappresentate in questo round Just1.



A farla da padrone in Sbk nel venerdì è Michele Pirro, che con la Panigale del Barni Spark Racing Team firma il miglior crono davanti all’Aprilia Nuova M2 Racing di Alessandro Delbianco, reduce dal mondiale Superbike a Misano lo scorso fine settimana. Il pilota Aprilia paga 170 millesimi dalla vetta e precede Andrea Mantovani, terzo in sella alla Ducati del team Broncos. Dietro di lui si inserisce Niccolò Canepa, a +0.280 con la Yamaha del team Keope, mentre il suo compagno di squadra Randy Krummenacher è quinto e paga un ritardo più consistente, +0.475. Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Luca Vitali (Honda Scuderia Improve - Firenze Motor), che non ha un tempo cronometrato a causa della rottura del motore.

In Moto3 è il pilota di casa Guido Pini a prendersi la leadership della giornata. Il portacolori AC Racing Beon ha inflitto +0.598 ad Alberto Ferrandez Beneite, secondo con la sua 2WheelsPoliTo del team Gp Project 2 WP Factory Racing. Pini che, dopo le ottime prestazioni nella European Talent Cup (attualmente secondo) conferma il suo talento con il crono di oggi, alla sua prima apparizione in Moto3 (wild card). Distacchi molto ampi in questa pole provvisoria, con Nicola Fabio Carraro che chiude il venerdì in terza posizione, pagando un ritardo di +0.732. Il pilota We Race-SM POS Corse precede Cesare Tiezzi, quarto con la BeOn dell’AC Racing. Il team Gresini si porta in quinta posizione con Biagio Miceli.



Pronti, via, Lorenzo Baldassarri non ha rivali nel venerdì del Mugello della classe SSNG. Presente come wild card, il portacolori pilota impegnato nel mondiale di categoria si prende la pole provvisoria con +0.195 su Luca Ottaviani, secondo con la Yamaha del team AltoGo. Renzi Corse si porta in terza posizione con Matteo Patacca, che precede il pilota del team Rosso e Nero Roberto Mercandelli, quinto a +0.714 dalla vetta. Nella 600CIV è Marco Bussolotti (Axon-Seven Team Yamaha) a firmare il miglior tempo, davanti a Emanuele Pusceddu (J. Angel Racing Team Yamaha). I due sono rispettivamente sesto e undicesimo nella classifica di campionato. Solo terzo delle 600 e sedicesimo nella generale Kevin Zannoni, con la Yamaha del team Rosso e Nero.



Giulio Pugliese è il migliore del venerdì nella Premoto3. Il pilota AC Racing vola e infligge +0.428 a Brian Uriarte Diego (Beon), secondo. Lo spagnolo beffa Leonardo Zanni, che chiude la giornata di pole provvisoria con il terzo tempo. Mattia Romito, in sella alla 2WheelsPoliTo del team Pasini è quinto alle spalle di Edoardo Michele Boggio (GP Project 2WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), quarto e primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo dalla vetta con +1.227. Da segnalare come tra i primi sei piloti, cinque sono Pata Talenti Azzurri FMI.



Il miglior crono nella Supersport300 è di Matteo Vannucci, che con la Yamaha del team AG Motorsport Italia si prende la pole provvisoria con +0.369 sul secondo, Emanuele Vocino (Kawasaki). Il portacolori Prodina Racing precede Oscar Nunez Roldan, che in sella alla Kawasaki del team TMF Guerreri Racing Team paga mezzo secondo dalla vetta. Leonardo Carnevali del team Box Pedercini Corse è quarto davanti a Mattia Martella, quinto dopo l’esperienza nel mondiale della scorsa settimana a Misano. Il pilota del Prodina Racing è a +1.065.