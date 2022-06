Calcio, Champions League: La Fiorita pesca nel Tropical Coriano e nel Gabicce Gradara

Sport

Repubblica San Marino

| 18:22 - 17 Giugno 2022

Foto Pruccoli.



Mancano pochi giorni alla trasferta in Islanda, dove La Fiorita affronterà il minitorneo preliminare di Champions League. Oggi la società ha depositato la lista Uefa, di cui fanno parte 22 giocatori.



Diverse le novità rispetto alla rosa che ha vinto il campionato: oltre ai giocatori in partenza, infatti, si aggiungono le defezioni per motivi di lavoro. Non saliranno sul volo per l’Islanda i difensori Brighi, Gasperoni e Santi ed i centrocampisti Lunadei, Pancotti Zafferani.



Defezioni a cui il direttore sportivo Denis Casadei ha posto rimedio in parte con i nuovi innesti per la prossima stagione, in parte con i prestiti per l’Europa.



Per l’impegno di Champios il diesse Casadei ha ingaggiato, in prestito dal Coriano, i difensori Anastasi e Costantini e il centrocampista sammarinese David Tomassini. Dal Gabicce, invece, arrivano i centrocampisti Grassi e Vaierani e l’attaccante Cinotti. Altri innesti per la Champions sono l’esterno d’attacco Sami Abouzziane, quest’anno in forza al Fiorentino, il difensore del Domagnano Angelo Faetanini e il difensore Antonio Pellegrino.



Gli acquisti per la prossima stagione sono invece gli ex Faetano Fatica, Palazzi e Romagna, quest’ultimo però assente in Islanda.



Infine, torna a vestire la maglia gialloblù, dopo l’esperienza in Conference League dello scorso anno, l’attaccante Ramiro Lago.



“Non è stato un lavoro semplice -commenta Casadei -. Sapevamo di perdere diversi giocatori per questa trasferta e allora abbiamo cercato di prendere dei gruppetti di giocatori che già si conoscessero, così da facilitarne l’inserimento all’interno del gruppo e agevolare il feeling di gioco. Abbiamo cercato dei sammarinesi che fossero disponibili ad affrontare questa avventura, anche perché i nostri nazionali arrivavano da 4 partite internazionali in 20 giorni. Abbiamo puntato su Abouzziane, una delle più grandi rivelazioni dello scorso campionato; un prospetto giovane e interessante. Lago era stato con noi lo scorso anno e, appena c’è stata la possibilità di riportarlo con noi, non ci abbiamo pensato due volte. Al momento si sono inseriti molto bene i nuovi acquisti Fatica e Palazzi, in attesa che si aggiunta anche Romagna. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma crediamo di aver fatto il massimo, il campo darà il primo responso”.







I gialloblù debutteranno martedì, alle ore 13:00 islandesi, contro gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes. In caso di successo, poi, venerdì 24 se la vedrebbero contro la vincente dell’altra semifinale, che vedrà opposte Levadia (Estonia) e Víkingur Reykjavík (Islanda).







La partenza per l’Islanda è fissata per lunedì mattina alle 9:00 con volo charter dall’aeroporto di Rimini. La volata del volo è di 4 ore e mezza circa. Seguirà il trasferimento e la sistemazione in hotel, mentre l’allenamento di rifinitura è previsto per le ore 17:30 dell’orario locale.







INFORMAZIONE PER LA STAMPA- Ricordiamo che oggi, dalle 18:45, allenatore e giocatori saranno a disposizione della stampa al campo di Montegiardino prima dell’allenamento.











LA LISTA UEFA







Abouzziane Sami ATTACCANTE 16/09/2001



Amati Armando CENTROCAMPISTA 15/01/1995



Anastasi Mattia DIFENSORE 19/03/1997



Bonifazi Luca CENTROCAMPISTA 12/11/1982



Cinotti Francesco ATTACCANTE 14/04/1986



Costantini Mattia DIFENSORE 27/07/1989



Faetanini Angelo DIFENSORE 17/01/1993



Fatica Lorenzo DIFENSORE 31/08/1988



Grandoni Andrea DIFENSORE 23/03/1997



Grassi Andrea CENTROCAMPISTA 30/09/1993



Gregori Emanuele ATTACCANTE 12/07/1995



Lago Ramiro Martin ATTACCANTE 14/10/1987



Miori Manuel DIFENSORE 28/04/2000



Neri Alan PORTIERE 11/07/1997



Palazzi Nicola CENTROCAMPISTA 26/09/1996



Pellegrino Antonio DIFENSORE 18/06/1998



Rinaldi Danilo Ezequiel CENTROCAMPISTA 18/04/1986



Serra Sanchez Moises Davide DIFENSORE 02/08/2000



Tomassini David CENTROCAMPISTA 14/03/2000



Vaierani Davide CENTROCAMPISTA 26/09/1988



Venturini Simone PORTIERE 27/05/1998



Vivan Gianluca PORTIERE 27/12/1983