Marco Bertozzi, il regista riminese riceve premio del Ministero della Cultura

| 17:49 - 17 Giugno 2022

Marco Bertozzi premiato (foto dalla pagina Facebook del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad).



Un prestigioso riconoscimento per il regista e documentarista riminese Marco Bertozzi. Oggi (venerdì 17 giugno) ha ricevuto il premio del Ministero della Cultura per la "Critica dell'arte e della poesia", nell'ambito dei riconoscimenti assegnati dall'accademia dei Lincei. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



A Bertozzi arrivano le congratulazioni del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Un premio che dà il giusto merito all'attività decennale di Bertozzi nel campo della video-documentazione e della video-saggistica e all'importante lavoro di ricerca su un autore complesso e ricco di sfumature come Federico Fellini. Un premio che è anche un riconoscimento al progetto del Fellini Museum, polo museale unico nel suo genere, e che ha visto Bertozzi tra i curatori sin dai primi passi".