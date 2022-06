Regionali Esordienti San Giovanni in Marignano 2022: domenica si accende la sfida per il titolo

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:48 - 17 Giugno 2022

Si sfideranno sul circuito nella frazione di Santa Maria in Pietrafitta.

Tutto pronto a San Giovanni in Marignano in località Santa Maria Pietrafitta con l'evento clou del ciclismo Esordienti della regione Emilia-Romagna. La città del G.P. Colli Marignanesi, torna ad essere protagonista con una giornata legata al mondo delle due ruote pedalate con la regia organizzativa del Velo Club Cattolica. La cittadina domenica 19 Giugno sarà protagonista con la prova valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale Esordienti 2022.



Due le gare in programma: 1° anno e 2° anno (13-14 anni d'età, ndr) si sfideranno sul circuito nella frazione di Santa Maria in Pietrafitta con ritrovo fissato alle ore 13:00. Il percorso per entrambi le categorie prevede due circuiti: un primo anello da 3,750 km, completamente pianeggiante, per poi iniziare il secondo circuito panoramico misto sulle prime colline sopra San Giovanni. Il rush finale sarà animato da una salita di lunghezza 1,3 km con la pendenza massima che raggiunge il 6%. I corridori del primo anno, scatteranno alle ore 15:00 per percorre in totale km 36,750; mentre per i secondi anno a seguire, dovranno completare 45,750 km con l'arrivo previsto per le 17:45 circa. Attesi tutti i concorrenti della regione, le iscrizioni concesse solo agli atleti regionali.