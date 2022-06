Il Tempio di Saludecio annuncia un reality in giardino. Si chiama "single village"

Attualità

Saludecio

| 16:19 - 17 Giugno 2022

Si dormirà in tenda e si affronteranno delle prove comuni.

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio l'ampio giardino esterno della villa "Il tempio" di Saludecio sarà riservato al single village. Una nuova iniziativa che non va confusa con un'agenzia di incontri, precisa dall'organizzazione Teddy Romano. É un format che ricorda quello dei reality televisivi: niente comfort, niente smartphone, ogni partecipante riceverà un kit di sopravvivenza. Non ci saranno bar e ristoranti a disposizione, si dormirà in tenda e si affronteranno delle prove comuni. Ma non solo: ci saranno anche nomination che porteranno all'incoronazione di un vincitore uomo e di un vincitore donna. "Ci dedichiamo ai single solo perchè si conoscerà davvero tanta gente e vogliamo essere liberi di vivere questa esperienza evitando il rischio di andare in contro a possibili gelosie e incomprensioni", spiega Teddy Romano. "Durante la giornata si passa da momenti profondi, come lo Yoga o la meditazione, ad altri più coinvolgenti come la caccia al tesoro o la fuga dall’isola. Si entra in una dimensione diversa, nell’aria si respira una forte magia".



Il vincitore della prima edizione è stato Gabriel: "si era presentato in giacca e cravatta e con la sua valigetta 24 ore. Forse a premiarlo è stato proprio il forte cambiamento accettato sin dal primo momento, lo spogliarsi dei vestiti imposti dalla società per entrare in una sorta di purezza esteriore".



Iscrizioni ancora aperte: qui tutte le informazioni.