| 16:10 - 17 Giugno 2022

Bollettino Covid 17 giugno 2022.



Nel riminese nuova crescita dei casi di contagio al Sars-CoV-2: 331. In settimana finora sono stati 1235, una settimana fa erano stati 582 (+ 53%). Rimangono tre i ricoverati in terapia intensiva, deceduta una 93enne.



In regione in totale sono 5 i decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva rimangono 28, a fronte di un nuovo ricovero e di una dimissione. Nei reparti Covid calo a 680 (-7). I nuovi positivi in regione sono in totale 3117.